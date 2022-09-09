التعليم” توجه المعلمين بعدم مطالبة الطلاب بطباعة المقررات الرقمية

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أصدرت وزارة التعليم تعميماً تحث فيه المعلمين على عدم مطالبة الطلاب وأولياء الأمور بطباعة المقررات الرقمية.

وأوضحت في تعميمها الذي أطلع عليه “أخبار 24” أن دليل الخطط الدارسية المطور لعام 1444، وما تضمنه من مواد دراسية (رقمية) لن تطبع مقرراتها وذلك لتعزيز التعليم الإلكتروني، وأهمية تفعيل تلك المقررات من خلال المنصات الداعمة (عين- ومدرستي).

وبينت الوزارة أنها أصدرت التعميم بعد ملاحظتها في الميدان التربوي مطالبات من قبل بعض المعلمين من طلابهم وأولياء أمورهم بطباعة الكتب الرقمية ورقياً.

يذكر أن الوزارة بينت المقررات التي لن تطبع ومنها المهارات الحياتية، المهارات الرقمية، التربية الفنية، للصف الرابع إلى الثالث متوسط، و التفسير، واللغة العربية، والتقنية الرقمية، والتفكير الناقد، للصف الأول ثانوي، والفنون، والتوحيد، والمهارات الثقافية والصحية، للصف الثاني الثانوي.



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Source akhbaar24

