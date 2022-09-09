3532 إصابة نشطة بكورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 814278 حالة. وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 66 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 801433 حالة. وأكّدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9313 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 3532 حالة.



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