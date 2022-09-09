شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ بيقول إيه؟ بالتفاصيل.. مواجهات الهلال أمام الأندية المصرية قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لمواجهة الزمالك المصري، في كأس سوبر لوسيل.



موعد مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يلتقي الزعيم نظيره الفارس الأبيض، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في افتتاح ملعب لوسيل القطري أحد ملاعب كأس العالم المقبلة.

ومن المفترض أن يحضر المباراة ما يقرب من 70 ألف متفرج من جانب الطرفين، ومشاهدة الفائز باللقب، حيث يتوجه الفريقين إلى ركلات الترجيح بشكل مباشر حال انتهاء اللقاء بالتعادل.



تاريخ مواجهات الهلال ضد الأندية المصرية



وتشهد مواجهات الهلال ضد الأندية المصرية، سقوط بشكل كبير في النتائج، حيث تقابل الزعيم في 15 مرة مع فرق من مصر، انتصر خلالها 4 مرات مقابل التعادل في مثلهم، والخسارة 7 مرات، آخرها من الأهلي في كأس العالم للأندية.

وتعرض الهلال للخسارة 3 مرات من الأهلي، ومرتين من الإسماعيلي، ومثلهما من الزمالك، فيما فاز الفريق السعودي على الإسماعيلي مرتين، والزمالك والاتحاد السكندري.

واستحوذت البطولة العربية للأندية أبطال الدوري، على 11 من مواجهات الهلال الرسمية مع الكرة المصرية، وتوزعت اللقاءات الأربعة الأخرى بين كأس العالم للأندية وبطولة النخبة العربية وكأس السوبر السعودي المصري