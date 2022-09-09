«المرور»: 4 نصائح لقادة المركبات خلال السير داخل الأحياء السكنية

محمد بن مسعود - الدمام - جددت الإدارة العامة للمرور، تذكير قادة المركبات باتباع أربع نصائح، خلال سيرهم بالأحياء السكنية، من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين وتجنب وقوع الحوادث. وأوضح المرور السعودي –عبر تويتر- أنه أثناء السير داخل الأحياء السكنية يجب الحرص على ما يلي: ـ الالتزام بتعليمات السير على الطريق. أخبار قد تهمك ـ التقيُّد بالسرعة النظامية داخل الأحياء. ـ الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، ومراعاة الأولوية في ذلك. ـ إعطاء الأفضلية للمشاة. كان المرور وجه في وقت سابق، عدة نصائح للمشاة أثناء عبور الطريق، من أبرزها: اختيار مكان للعبور يمكن الشخص من رؤية حركة السير من كل الاتجاهات، والتأكد من خلو الطريق من المركبات. وكذلك العبور من المسارات المخصصة للمشاة، وعدم ترك الأطفال يعبرون الطريق لوحدهم، والتركيز أثناء عبور الطريق وعدم الانشغال بالهاتف الجوال.

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