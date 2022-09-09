أمانة نجران تضبط أكثر من 500 كيلوجرام من اللحوم مجهولة المصدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية شرق نجران الفرعية أمس 523 كيلوجرام من الللحوم مجهولة المصدر، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية.
وأوضحت الأمانة أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم الميدانية بحي الغويلا تمكنوا من ضبط اللحوم الحمراء مجهولة المصدر، إلى جانب سوء النقل والتخزين، مما أدى إلى إغلاق المحل ومصادرة الكميات المضبوطة، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المنشأة المخالفة.
وأضافت أن جولاتها الرقابية مستمرة، من أجل التأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.
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