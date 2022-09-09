هل يمكن حذف مواد من العقد الموحد؟ .. “إيجار” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استفسار حول مدى إمكانية حذف مواد من العقد الموحد. وقالت الشبكة، أن العقد يحتوي على بنود إلزامية يتوجب الأخذ بها، وأخرى اختيارية يترك أمر تفعيلها لموافقة الأطراف المتعاقدة. وذكرت أن العقد الموحد مُتاح للحفاظ على حقوق الطرفين، لافتةً إلى أن إتمام العقد يهدف لضمان عدم ضياع حقوق أحد الطرفين.

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