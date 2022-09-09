اخبار دوليه – تعرّف على تفاصيل أيام الحداد العشرة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - اليوم الأول:

في اليوم التالي لوفاة الملكة، سيتم إعلان تشارلز ملكاً رسمياً بحضور كبار الشخصيات الحكومية وسيُطلب من رئيس الوزراء وكبار أعضاء الحكومة الحضور ولن يتم ارتداء الأوسمة، وسيتم تقديم التكريم في مجلس العموم وتعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام.

اليوم الثاني:

سيعود نعش الملكة إلى قصر باكنغهام. إذا ماتت في ساندرينغهام، وسيستقبل رئيس الوزراء والوزراء نعشها في محطة سانت بانكراس.

وتتوفر عمليتان بديلتان اعتمادا على مكان وفاة الملكة:

-عملية يونيكورن – تموت الملكة في بالمورال وسيتم نقل جثمانها إلى لندن بالقطار.

-عملية Overstudy – تموت الملكة في بالمورال وسيتم نقل جسدها إلى لندن بالطائرة.

اليوم الثالث:

سيبدأ الملك تشارلز جولة في المملكة المتحدة، تنطلق بزيارة البرلمان الاسكتلندي.

اليوم الرابع:

سيصل الملك الجديد إلى إيرلندا الشمالية، حيث يتلقى التعزية في قلعة هيلزبورو، إلى جانب التدريب على «عملية الأسد» وهي محاكاة للموكب الذي سيحمل التابوت من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر.

اليوم الخامس:

سيسير موكب الجنازة من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر، حيث ستكون هناك مراسم الدفن.

الأيام من ستة إلى تسعة:

سيوضع جثمان الملكة في ولاية وستمنستر هول لمدة ثلاثة أيام، وسط قاعة قصر وستمنستر التي ستُفتح لاستقبال الجمهور على مدار 23 ساعة، وفي اليوم السابع سيسافر الملك تشارلز إلى ويلز لتلقي التعزية، وحضور قداس في كاتدرائية لانداف في كارديف.

اليوم العاشر:

ستقام مراسم الجنازة في دير وستمنستر، مع دقيقتين من الصمت في منتصف النهار في جميع أنحاء البلاد، وسيتم نقل جثمان الملكة إلى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.