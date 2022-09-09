تنبيه عاجل من “الأرصاد” لسكان منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، والخرخير ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.