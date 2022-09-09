شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسعي لكسر عقدة الفرق المصرية فى مواجهة الزمالك اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الهلال السعودي تحدي صعبًا فى مواجهة الزمالك اليوم، على الرغم أن المباراة تعد حسابيًا ليست بالصعبة على الزعيم، نظرًا للفرق الشاسع فى الموارد والإمكانيات الفنية بين الفريقين، مما يزيد من حظوظ الفريق السعودي فى الفوز بالمباراة وحصد كأس لوسيل.

وحذرت بعض التقارير السعودية الهلال من التهاون أمام الزمالك، خاصة أن الزعيم يمتلك سجلًا سيئًا فى مواجهة الفرق المصرية خلال السنوات الماضية، حيث سبق للفريق أن تعثر أمام الفارس الأبيض فى 2019 على لقب نفس البطولة، فى حين تلقى الفريق هزيمة مدوية أمام الأهلى المصري فى كأس العالم للأندية الأخير برباعية نظيفة فى مباراة تحديد المركز الثالث.



جماهير الهلال تسخر من لافتة الزمالك

وتناول رواد السوشيال ميديا صورة لبعض مشجعي الزمالك يرفعون لافتة كبيرة أمام مقر نادي الهلال كتب عليها أن الفريق الأبيض زعيم الوطن العربي، مما أثار غضب وسخرية الجماهير الهلالية، التى أكدت أن الزمالك ليس زعيمًا للكرة العربية سواء على المستوي الأفريقي أو الآسيوي.

وأضافت الجماهير الهلاليلة أن الفريق سيفوز بسهولة فى هذه المباراة، مطالبة للاعبي الفريق عدم الإستهانة بالخصم والرد داخل أرضية ملعب المباراة على مثل هذه العبارات، والتي تقلل من شأن الزعيم الأسيوي، فى مقارنة تحتوي على الكثير من الأكاذيب البيضاء.

موعد مباراة كأس لوسيل والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن المباراة اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستحتضن المباراة باستاد "لوسيل"، أكبر ملاعب كأس العالم 2022، الذي ستستضيفه قطر نهاية العام الجاري.