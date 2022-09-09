محمد بن مسعود - الدمام - شاهد “فيديو” …رد فعل مذيعة لحظة دخول ذبابة الى فمها اثناء تقديمها نشرة الاخبار

تعرض مذيعة كندية لموقف محرج جدًا خلال تقديمها نشرة الأخبار على الهواء مباشرة حيث دخلت ذبابة في فمها .

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وقالت المذيعة فرح ناصر أن ذبابة دخلت فمها أثناء تقدمها برنامجاً على قناة “غلوبال نيوز”، فما كان منها إلا أن تبتلع الذبابة .

وأضافت فرح أنها شعرت بالذبابة وهي ترفرف في حلقها، إلا أنها تمالكت نفسها وأكملت الحلقة

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته فرح على حسابها بتويتر، دخول الذبابة إلى فمها أثناء حديثها عن فيضانات باكستان .