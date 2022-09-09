محمد بن مسعود - الدمام - الأمين العام لمجلس التعاون يعزي المملكة المتحدة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ويستذكر مساهماتها في تعزيز العلاقات الخليجية – البريطانية

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