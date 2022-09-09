︎ . المناطق_متابعات أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة المالكة ولحكومة وشعب المملكة المتحدة بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية بعد حياة حافلة بالعطاء على مستوى بريطانيا والعالم. واستذكر معالي الأمين العام إسهامات الملكة إليزابيث الثانية ودورها في تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والشراكة الخليجية – البريطانية، مؤكدًا أهمية العلاقات الخليجية – البريطانية المتميزة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومحوريتها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية والسلم، متمنيًا للمملكة المتحدة وشعبها الصديق ولجلالة الملك تشارلز الثالث كل التوفيق وأطيب الأمنيات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس التعاون يعزي المملكة المتحدة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية ويستذكر مساهماتها في تعزيز العلاقات الخليجية – البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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