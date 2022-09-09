المملكة تدين الهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية.

وأضافت أن المملكة تؤكد دعمها وتضامنها مع ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني، كما تؤكد أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني.

ولفتت إلى أن المملكة شددت على أهمية تطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات.



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Source akhbaar24

