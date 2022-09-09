صحة الشرقية ومنسوبيها يزورون مشروع ذا لاين

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المناطق_المنطقة الشرقية

زار وفد من منسوبي صحة الشرقية أمس، معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” الذي تستضيفه المنطقة الشرقية لمدة 21 يوم في معارض الظهران الدولية إكسبو.

وتجول منسوبو الصحة في المعرض للتعرف على تصاميمه وتفاصيله والعروض المعمارية والهندسية لمدينة المستقبل المبتكرة (ذا لاين)، التي تستهدف تحقيق روية المملكة 2030 والاستدامة والحفاظ على البيئة.

واستمع الزوار لشرحٍ عن أهم مواصفات مدينة (ذا لاين) التي تستهدف تحقيق بيئة مثالية للعيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

وأكدت صحة الشرقية حرصها على الاطلاع والتعرف على مدينة المستقبل التي تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

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Source almnatiq

