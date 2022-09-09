تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على رحيل الملكة إليزابيث

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنها قررت تأجيل جميع مباريات الجولة المقبلة (السابعة) من البطولة حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وقالت الرابطة في بيان: “تعبيرا عن الاحترام لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تقرر تأجيل مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز”.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما أمس الخميس.
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Source akhbaar24
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