︎
.
كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط أكثر من 4.8 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار، خلال شهر أغسطس الماضي.
وقالت إن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: الإعلان دون تفويض من المالك، وعدم تضمين الإعلان بيانات المعلن وبيانات العقار، فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير تسبب في إرباك للعموم، وتضمين التحليل العقاري معلومات أو بيانات مضلّلة.
وأوضحت أنها عالجت نحو 3 آلاف مخالفة ولا يزال نحو ألفي مخالفة تحت الإجراء، لافتة إلى أنها رخصت 4 منصات عقارية إلكترونية، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 39 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 30 نزاعاً عقارياً خلال شهر أغسطس.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر.. ضبط 4.8 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.