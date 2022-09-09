خلال شهر.. ضبط 4.8 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار

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كشفت الهيئة العامة للعقار، عن ضبط أكثر من 4.8 ألف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار، خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت إن مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: الإعلان دون تفويض من المالك، وعدم تضمين الإعلان بيانات المعلن وبيانات العقار، فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير تسبب في إرباك للعموم، وتضمين التحليل العقاري معلومات أو بيانات مضلّلة.

وأوضحت أنها عالجت نحو 3 آلاف مخالفة ولا يزال نحو ألفي مخالفة تحت الإجراء، لافتة إلى أنها رخصت 4 منصات عقارية إلكترونية، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 39 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 30 نزاعاً عقارياً خلال شهر أغسطس.

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Source akhbaar24

