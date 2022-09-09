إطلاق 96 طلقة اليوم في “هايد بارك”.. قصر بكنجهام: يحد فترة حداد العائلة المالكة البريطانية

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أعلن قصر بكنجهام، اليوم (الجمعة) أن حداد العائلة المالكة في بريطانيا سيستمر حتى اليوم السابع بعد جنازة الملكة إليزابيث، مع بقاء الأعلام منكسة في جميع القصور الملكية.

وقال قصر بكنجهام إنه سيتم إطلاق أعيرة نارية لتكريم الملكة الراحلة الساعة 12 بتوقيت جرينتش في متنزه “هايد بارك” بلندن، وذلك بإطلاق طلقة واحدة عن كل عام من حياة الملكة التي توفيت عن عمر يناهر 96 عاما.

ولم يذكر القصر موعد الجنازة، لكن من المرجح أن تقام بعد نحو 10 أيام من الآن.



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Source akhbaar24

