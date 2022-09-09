أمطار رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، وهروب، وفرسان، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساء.