محمد بن مسعود - الدمام - البواسير بطرق سهلة وبسيطة، لكى يتمكن المريض بها من تجنب إزعاجها وآلامها، وغالبًا ما يعانى مريض البواسير من مشكلات فى التبرز، ويعانى من آلام شديدة، كما قد يصاب بحالة من الهرش والحكة، والنزيف للدم فى بعض الحالات، وقد تظهر البواسير خارج فتحة الشرج ما ينتج أوردة متضخمة ومنتفخة بشدة، وهناك حالات بعينها تزيد نسب الإصابة بالبواسير فيها خاصة الأشخاص أكبر من عمر الـ30، كذلك من يعانون من الإمساك مزمن وكذلك سهولة تبرز مزمنة.
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نصائح لعلاج البواسير 4
نصائح لعلاج البواسير 4
نصائح لعلاج البواسير بطرق بسيطة
وتابع الموقع المذكور سلفًا حديثه عن البواسير، موضحًا أن هناك بعض النصائح لعلاج البواسير التى تساعد على التخلص من آلامها وإزعاجها قدر الإمكان ومن أهم هذه النصائح الحرص على تناول الطعام الصحى، الذى يساعد بشكل كبير على تسهيل الهضم والتبرز، والاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية التى تسهل من الهضم وتكون مفيدة لمريض البواسير، كذلك شرب كميات كبيرة من المياه بشكل عام، وكذلك كم جيد من السوائل التى تساعد على الهضم وتحسين عملية الإخراج أيضًا، فهذا النظام الغذائى نظام السوائل إذا ما اهتم به مريض البواسير، سهل وحسن من قوام البراز وجعله أكثر سهولة فى الخروج دون إيذاء البواسير، وكذلك يمكن تجربة بعض الأطعمة المهمة كأنواع الفاكهة، وكذلك البروكلى الأخضر المفيد.
نصائح لعلاج البواسير 1
نصائح لعلاج البواسير
ومن أبرز النصائح لعلاج البواسير، يأتى المكوث فى ماء دافئ لبعض الوقت من أفضل الحلول الشائعة التى يلجأ إليها مرضى البواسير، هذا الماء الدافئ سوف يقوم بتهدئة البواسير بعد التخلص من الفضلات والتبرز تمامًا، كما أنه من الحمامات الهادئة التى تقلل من مشكلات البواسير وتهدئها، كما أن البعد عن حمل الأحمال الثقيلة يساعد جدًا فى تجنب المشكلات الخاصة بالبواسير والضغط عليها.
والنصائح لعلاج البواسير كثيرة، من أهمها أيضًا حسب ذكر الموقع، هو البعد عن وتجنب الهرش فى البواسير لأنها تحمل أخطارًا عدة، وهناك بعض المراهم والكريمات التى تساعد على تهدئة مشكلات البواسير، وهو ما يصفه لك الطبيب للتخلص من أعراض المشكلة
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