شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يوجه رسالة حماسية للاعبي الفريق قبل مواجهة الهلال الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه الأنظار الليلة صوب ملعب لوسيل حيث المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي والزمالك المصري في مباراة كأس لوسيل التي تجمع بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

ويشارك الزمالك كبطل للدوري المصري موسم 2021-2022 فيما يتواجد الهلال كبطل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الماضية 2021-2022 أيضا.

موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة على أن تذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس وبي إن سبورتس بالإضافة إلى قنوات الكأس.

ومن جانبه حرص لاعب فريق نادي الزمالك على تشجيع زملاءه قبل انطلاق المباراة الليلة في ظل رغبة نجوم نادي الزمالك في إسعاد الجماهير البيضاء بهذا اللقب قبل بداية الموسم الجديد.

رسالة عمر السعيد للاعبي الزمالك

ونشر عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة للاعبي الزمالك والجهاز الفني وكتب عليها:"معا أنتم أقوى".

وكان قد انتهى عقد عمر السعيد رفقة القلعة البيضاء وذلك بعد أنتهاء الموسم الكروي المنقضي والذي نجح خلاله الفريق المصري في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز على حساب بيراميدز وغريمه التقليدي النادي الأهلي.

يذكر أن الزمالك قد نجح في عام 2018 في تحقيق الفوز على الهلال في مباراة كأس السوبر المصري السعودي الشبيهة بمباراة الليلة والفوز على الفريق السعودي بنتيجة 2-1.