محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل أول إصابة بفيروس بجدري القردة المعدي.
وقالت الصحة الأردنية في بيان إن المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن في 20 أغسطس الماضي.
وأوضحت أن الأعراض بدأت تظهر على المواطن بعد 5 أيام من وصوله إلى البلاد، وهي ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق.
وبعد 5 أيام أخرى، ظهرت أعراض أخرى هي بثور جلدية على الوجهة واليدين.
وعندما راجع الطبيب في 7 سبتمبر، شك حينها الطبيب بإصابته بفيروس جدري القردة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.