المملكة بمقر الأمم المتحدة: موقفنا ثابت من إدانة الإرهاب ونساعد ضحاياه على التعافي

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أكدت المملكة موقفها الثابت من إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، أياً كانت دوافعه وتبريراته، مثمنة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مدير مركز المناصحة والرعاية في المملكة، اللواء ونيان السبيعي، في مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بضحايا الإرهاب، الذي عقد أمس (الخميس) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد أن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة في التذكير بضحايا الإرهاب، كما تبنت مفهوماً شاملاً وواسعاً لتعريف ضحايا الإرهاب وسنّت الأنظمة المتعلقة بجبر الضرر الذي يلحق بكافة الضحايا، ووضعت الآليات والبرامج التطبيقية لذلك عبر مؤسساتها الرسمية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت منذُ زمن بعيد مساعدات وخدمات وتسهيلات لضحايا الإرهاب وذويهم، حتى يتعافوا بشكل كامل، كما خصصت جزءاً كبيراً من المساعدات والمعونات للاجئين في المناطق التي عانت وما زالت تعاني من الصراعات والحروب.

وشدد على ضرورة بناء وتبني إستراتيجية إعلامية لتذكير المجتمعات بضحايا الإرهاب بما يسهم في التصدي للخطاب المتطرف ويعزز حقوق الضحايا داخل مجتمعاتهم.



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Source akhbaar24

