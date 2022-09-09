الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

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المناطق_الرياض

ارتفع الذهب اليوم مدعوما بانخفاض في الدولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ضئيلة، رغم استمرار المخاوف حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مسار الرفع الشديد لأسعار الفائدة والذي أثر على المعنويات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش. وخلال الأسبوع، ارتفعت الأسعار 0.5 % ، بعد ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1729.70 دولار بحسب رويترز. وانخفض مؤشر الدولار 0.7 % ، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر .

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.11 % إلى 18.7763 دولار للأوقية، وزادت بنسبة 4 % خلال الأسبوع.

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Source almnatiq

