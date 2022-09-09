بدء المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات بطريق الملك عبد العزيز بالقطيف (فيديو وصور)

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة بمحافظة القطيف، بهدف تطوير مشروع طريق الملك عبد العزيز، بطول 5 كيلو مترات، وعرض 60 مترًا.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إن المشروع يهدف لفك الاختناقات المرورية، وتنظيم الأحياء وإزالة التشوهات البصرية ، وتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن في المحافظة، داعيًا ملاك العقارات الأخرى إلى المسارعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بنزع ملكية عقارهم لإكمال هذا المشروع .

وأوضح أن تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي دعت لاعتماد مشاريع تأهيل وتطوير الطرق لتتناسب مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، مبينًا أن عدد العقارات المستهدف إزالتها 521 عقارًا.

وقدم الجبير شكره لملاك العقارات الواقعة على المشروع لتعاونهم وتجاوبهم لإنهاء الإجراءات واستلام التعويضات عن نزع ملكياتهم، إيماناً منهم بأهمية تطوير المحافظة لتحقق تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

ضمن مبادرة #التنمية_والازدهار ؛ أمين #المنطقة_الشرقية فهد الجبير يشكر ملاك العقارات الواقعة على مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز في #القطيف لتعاونهم وتجاوبهم لإنهاء الإجراءات واستلام التعويضات عن نزع الملكيات الواقعه ضمن نطاق العمل،لما في ذلك من تحقيق التنمية وتعزيز #جودة_الحياة. pic.twitter.com/vEfl2gyChG



— بلدية محافظة القطيف (@qatif_mun)

ضمن مبادرة #التنمية_والازدهار ؛ أمين #المنطقة_الشرقية فهد الجبير يشكر ملاك العقارات الواقعة على مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز في #القطيف لتعاونهم وتجاوبهم لإنهاء الإجراءات واستلام التعويضات عن نزع الملكيات الواقعه ضمن نطاق العمل،لما في ذلك من تحقيق التنمية وتعزيز #جودة_الحياة. pic.twitter.com/vEfl2gyChG — بلدية محافظة القطيف (@qatif_mun) September 8, 2022

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Source akhbaar24

