شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات اليوم.. تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، قبل انطلاق مواجهات اليوم النارية.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباريات اليوم، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

المركز الأول - الشباب - 9 نقاط

المركز الثاني - الهلال - 9 نقاط

المركز الثالث - التعاون - 6 نقاط

المركز الرابع - ضمك - 6 نقاط

المركز الخامس - الطائي - 6 نقاط

المركز السادس - الاتحاد - 4 نقاط

المركز السابع - الفتح - 3 نقاط

المركز الثامن - الرائد - 3 نقاط

المركز التاسع - النصر - 3 نقاط

المركز العاشر - الوحدة - 3 نقاط

المركز الحادي عشر - أبها - 3 نقاط

المركز الثاني عشر - الاتفاق - 1 نقطة.

المركز الثالث عشر - الخليج - 1 نقطة.

المركز الرابع عشر - العدالة - 1 نقطة.

المركز الخامس عشر - الفيحاء - 0 نقطة.

المركز السادس عشر - الباطن - 0 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

من المقرر أن تستكمل مواجهات الجولة الثالثة من أحداث الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023 مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

ويقع الباطن ضيفًا على الاتفاق مساء اليوم، وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

بينما يستضيف الرائد، الاتحاد اليوم الجمعة والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع أحداث مباريات اليوم المرتقبة، وكذلك جميع مواجهات البطولة.