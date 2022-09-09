10 وجبات صحيّة لن تتسبب في زيادة الدهون في جسمك .. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استعرضت وزارة الصحة 10 وجبات صحية يمكن للفرد أن يتناولها دون أن تسبب له زيادة الدهون في الجسم، والكميات التي يجب تناولها منها.

ونصحت بتناول بعض من اللوز بما يعادل قبضة اليد، و20 حبة فستق، وبيضة واحدة، وكوب من التوت، وكوب من البطيخ، وحبة برتقالة، ونصف كوب من الشوفان، و3 أكواب من الفشار.

كما نصحت بتناول نصف حبة أفوكادو، وكوبين من الفراولة، مؤكدة أن مثل هذه الوجبات تعد وجبات صحية خفيفة أقل من 100 سعرة حراريّة، لذا لن تتسبب في زيادة الدهون في الجسم.