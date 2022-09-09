محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: .. الملكة “إليزابيث” تظهر فوق مدينة إنجليزية …صورة مفاجئة لاول مرة تطلقها انجلترا

نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مشهد مذهل لسحابة تطفو فوق مدينة إنجليزية تشبه الملكة إليزابيث. وظهر التشكيل السحابي الذي يشبه الملكة إليزابيث فوق بلدة إنجليزية، تم التقاطها بعد ساعة واحدة فقط من وفاة الملكة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وشاركت امرأة إنجليزية تُدعى ليان بيثيل، تعيش في تيلفورد في غرب ميدلاندز بإنجلترا، الصورة على Facebook، مشيرة إلى أنها تبدو مشابهة بشكل ملحوظ للملكة التي ترتدي قبعتها المميزة.

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