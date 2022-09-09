الكويت: تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم حداداً على وفاة الملكة إليزابيث

محمد بن مسعود - الدمام - قرر مجلس الوزراء الكويتي، تنكيس الأعلام بالدولة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم (الجمعة)، حداداً على وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية. وأصدر مجلس الوزراء تعميما لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتنكيس الإعلام من اليوم وحتى الإثنين المقبل. وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإلى الشعب البريطاني الصديق بوفاة الملكة.

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