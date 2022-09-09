كوريا الشمالية تقر قانوناً يسمح لها بتنفيذ ضـربة نـووية وقائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أقرت سلطات كوريا الشمالية، قانوناً جديداً يخولها تنفيذ ضـربة نـووية وقائية في إطار خطواتها للتأكيد على أن البلاد قوة نـووية.
وجاء في نص القانون الجديد على أنه “إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة الـنووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من القوات المعادية، فإن الضـربة الـنووية تتم في شكل تلقائي وفوري”.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن برلمان كوريا الشمالية أقر القانون الجديد الذي يُحدد متى يمكن استخدام الأسـلحة الـنووية، بما يشمل حماية الأصول الاستراتيجية للبلاد أو إذا تعرضت للهجوم.
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