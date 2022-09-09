بريطانيا تشهد 4 تغييرات جديدة بعد وفاة الملكة إليزابيث

محمد بن مسعود - الدمام - بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتولي ابنها تشارلز العرش، تشهد بريطانيا العديد من التغييرات، وتنتهي حقبة زمنية؛ لتبدأ أخری بمصطلحات ومعطيات جديدة، تناسب الوضع المستقبلي للدولة العظمى.
«حفظ الله الملك».. هكذا ستتغير كلمات النشيد الوطني البريطاني، بعد أن ظل سبعين سنة، حفظ الله الملكة.
العملات المعدنية المسكوكة والأوراق النقدية المطبوعة حديثًا، ستشهد تغييرًا؛ حيث سيتم وضع وجه الملك، مع الاحتفاظ بالعملات القديمة حتى تختفي تدريجيًا.
ومع ذلك، فإن تغيير الرمز على صناديق البريد سيشمل فقط الصناديق الجديدة، وبالتالي فإن رمز الملكة سيبقى على الآلاف منها في جميع أنحاء البلاد، تمامًا كما بقي العديد من رموز الملوك السابقين على الصناديق التي تم تركيبها قبل تنصيب الملكة الراحلة.
في حين سيصبح كبار المحامين مستشارين للملك بدلًا من مستشاري الملكة، وستتغير الألقاب القانونية الأخرى التي تستخدم لفظ الملكة إلى كلمة الملك.
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