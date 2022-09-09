محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد أو تحويل السجل يتعين على المالك السابق إيقاف الرقم الضريبي والرقم المميز بعد سداد المستحقات ما قبل نقل الملكية.
وبيّنت الهيئة، أن نقل ملكية السجل التجاري أو تحويله يتطلب الدخول الى الحساب الشخصي في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة.
ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن اختيار إيقاف الرقم المميز، وبعد الموافقة على إيقاف التسجيل يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والضريبة” توضح الإجراء المتبع حال نقل ملكية السجل التجاري لمالك جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.