برنامج خادم الحرمين: يمكنك تأجيل مباشرة البعثة قبل أو بعد إصدار قرار الابتعاث

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ذكر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أنه يمكن تأجيل مباشرة الدراسة من فصل الخريف 2022 إلى فصل الربيع 2023 أو إلى فصل الصيف 2023.

وقال البرنامج: قبل إصدار قرار الابتعاث يتم تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي في نظام سفير ورفع طلب “تذكرة دعم فني”.

وأضاف: بعد إصدار قرار الابتعاث يتم تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي في نظام سفير واختيار خدمة “تجديد صلاحية القرار”.

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Source almnatiq

