شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تُستكمل مواجهات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من سبتمبر الجاري، على أن تنتهي مساء الغد السبت بمواجهة تجمع بين النصر وضمك.

ويبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم، وذلك ما نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية.

بالمواعيد.. جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يأتي جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 اليوم كالتالى..

الاتفاق × الباطن

يقع الاتفاق ضيفًا على الباطن مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على أن تبدأ انطلاقة المباراة في هذا التوقيت..

- الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الرائد × الاتحاد

يقع الاتحاد ضيفًا على اراضي الرائد مساء اليوم الجمعة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة..

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي اليوم الجمعة

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع أحداث المبارة المرتقبة اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك جميع مجريات البطولة.