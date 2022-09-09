الإدارات التعليمية تشدد على المدارس بعدم مطالبة الطلاب بطباعة المقررات الرقمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شددت العديد من الإدارات التعليمية في المملكة على المدارس “بنين وبنات” بعدم مطالبة الطلاب أو أولياء التعليم بطباعة المقررات الرقمية، وتأكيد تفعيلها وفق التعليمات الوزارية المنظمة. ووجهت العديد من الإدارات التعليمية تعميمًا لمدارس البنين والبنات، قالت فيه إنه إشارة إلى تعميم مساعد وزير التعليم بشأن العمل بالإصدار “الثاني” من دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي 1444 هـ وما تضمنه من مواد دراسية “رقمية” لم تطبع مقرراتها تعزيزًا للتعلم الإلكتروني وأهمية تفعيل الطلاب للمقررات الرقمية من خلال المنصات الداعمة “عين- مدرستي”. وأضافت: “وبناء على ما لوحظ في الميدان التربوي من مطالبة بعض المعلمين طلابهم وأولياء أمورهم بطباعة الكتب الرقمية وتحويلها إلى ورقية، وما في ذلك هو مخالفة لتوجهات وزارة التعليم ، وأنه عليه نؤكد بعدم مطالبة الطلاب أو أولياء أمورهم بطباعة المقررات والتشديد على تفعيلها وفق التعليمات الوزارية المنظمة”. أخبار قد تهمك

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