طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة. وأوضح المركز، أن الفرصة مازالت مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة ومكة المكرمة. وأشار إلى أن الحالة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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