“الزكاة والضريبة”: يجب سداد المستحقات قبل نقل ملكية السجل التجاري لمالك جديد

︎

.



أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد أو تحويل السجل يتعين على المالك السابق إيقاف الرقم الضريبي والرقم المميز بعد سداد المستحقات ما قبل نقل الملكية.

وبيّنت الهيئة، أن نقل ملكية السجل التجاري أو تحويله يتطلب الدخول الى الحساب الشخصي في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة.

ولفتت إلى أن الخطوات تتضمن اختيار إيقاف الرقم المميز، وبعد الموافقة على إيقاف التسجيل يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

