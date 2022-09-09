مستجدات الغـزو الروسي.. أوكرانيا تستعيد بلدات بخاركيف.. و”بلينكين” في كييف

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كشفت رئاسة الأركان الأوكرانية عن اختراق قـواتها للدفاعات الروسية، مع استعادة أراضٍ في مناطق عدة أبرزها بمنطقة خاركيف الحدودية مع روسيا، حيث تزامن ذلك مع إجراء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارة مفاجئة إلى كييف.

أوكرانيا تخترق دفاعات روسية

أعلن الجيش الأوكراني، اختراق الدفاعات الروسية بعمق 50 كلم مع استعادة أكثر من 20 بلدة من القوات الروسية.

ونوهت رئاسة الأركان الأوكرانية إلى أنها حققت سلسلة نجاحات على جبهات عدة في أنحاء البلاد، بعدما أحرز الجيش التقدم الأكبر في منطقة خاركيف الحدودية مع روسيا في شمال شرق البلاد.

ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن قواته استعادت السيطرة على مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف (شرق) من القوات الروسية.

بلينكن يقوم بزيارة مفاجة لكييف

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة مفاجئة لكييف هي الثانية له منذ بدء الغـزو الروسي، واعداً بتقديم حزمة مساعدة جديدة.

وقال بلينكن، إن هناك تقدماً واضحاً وفعلياً على الأرض، خصوصاً في المنطقة المحيطة بخيرسون (جنوب) وأيضاً تطوّرات مُثيرة للاهتمام في الشرق في دونباس، واعداً بأن تقدم الولايات المتحدة الدعم لأوكرانيا حتى يتوقف العدوان (الروسي) وتصبح أوكرانيا كاملة السيادة.

مساعدات أمريكية جديدة

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الرئيس جو بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 675 مليون دولار.

وأضاف أن الحزمة تشمل مدافع هاون وذخائر مدفعـية وعربات همفي وسيارات إسعاف مصفحة وأنظمة مضادة للدبابات وعتاد آخر.



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Source akhbaar24

