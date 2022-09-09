الكويت تخفض سعر البيع الرسمي لخاماتها النفطية لآسيا في أكتوبر

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة أن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية في أكتوبر تشرين الأول لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر تشرين الأول عند 3.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 7.80 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول.
كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر تشرين الأول 4.60 دولار إلى 6.45 دولار للبرميل فوق سعر عمان/دبي.
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Source akhbaar24
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