“الصناعة” تُصدر 30 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال يوليو الماضي

︎

.



أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 30 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر يوليو الماضي توزعت على 4 أنشطة صناعية، في مقدمتها نشاط صناعة الأثاث بـ7 تراخيص ونشاط صنع المنتجات الغذائية ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة والمعادن اللافلزية الأخرى بـ 3 تراخيص لكل منها.

ونوه تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو بلغ 531 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية الشهر نفسه 10.6 ألف مصنع بحجم استثمارات يبلغ 1.3 تريليون ريال.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر (يوليو) بلغ 973 مليون ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.67%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.33%، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.33%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 20%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 6.67%.

وبلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي 22 مصنعاً بحجم استثمارات 548 مليون ريال تتصدرها المصانع الغذائية بـ 9 مصانع، ثم مصانع الورق والمعادن اللافلزية بـ 4 لكل منهما، في حين بدأ الإنتاج في مصنعين للمعادن المشكلة ومصنع واحد لأنشطة المشروبات والأثاث والمواد الكيميائية، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 95.45%، تليها المصانع المشتركة بـ 4.55%.

ولفت إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 5 مناطق إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ 15 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 7 تراخيص، ثم مكة المكرمة بـ 6 تراخيص، فيما سجلت منطقتي القصيم والمدينة المنورة ترخيصاً واحداً لكل منهما.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

