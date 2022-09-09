شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستمر في الضغط لاستقدام حكام أجانب.. وكأس العالم يُعطل الطلب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستمر النصر في الضغط على إدارة التحكيم من أجل استقدام طاقم تحكم أجانب في مبارياته القادمة في دوري روشن السعودي ضمن منافسات النسخة الجارية 2022/2023.

ويسعى العالمي برئاسة مسلي ال معمر إلى استكمال باقي مبارياته في الدوري السعودي بحكام أجانب، بعد عدم رضاه عن مستوى التحكيم في مباراة التعاون الماضية، والتي انتهت بخسارة العالمي بهدف مقابل مقابل لا شي.

النصر يستمر في الطلب.. وفرهاد وناففارو يستمران في الرفض

رد نافارو وفرهاد، على طلب رئيس نادي النصر الاخير بشأن استقدام حمام أجانب بصعوبة استقطاب ذات خبرة عالية "خبرة أو كفي" في كافة المباريات، وجاء ذلك بسبب البطولات الأوروبية بالإضافة إلى الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، المقرر أن ينطلق في شهر نوفمبر المقبل.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في مواجهة قوية أمام ضمك مساء الغد السبت الموافق 10 من شهر سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ ثالثة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف النصر وضمك في جدول ترتيب الدوري المصري

الجدير بالذكر يقع النصر في المركز التاسع برصيد 3 نقاط فقط لا غير، بينما يقع ضمك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.