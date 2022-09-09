شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة الهلال والزمالك المصري اليوم في كأس سوبر لوسيل 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا ساعات معدودة على انطلاق ضربة البداية للمباراة التي تجمع بين الهلال والزمالك التي تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب لوسيل "أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022".

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت " في السطور التالية كل ما يخص مباراة الهلال والزمالك المرتقبة في نهائي لوسيل الذي ينطلق النسخة الأولى له لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أبرز المعلومات عن كأس "سوبر لوسيل 2022"

ويُقام نهائي لوسيل بين بطل الدوري الممتاز من البلدين "مصر والسعودية"، ونجح الزمالك في حصد اللقب بعدما جاء على قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 77 نقطة، متفوقًا على بيراميدز وغريمه الأهلي.

على الجانب الآخر حصد الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الماضي بسيناريو خيالي، متفوقًا على الاتحاد بعدما جاء على قمة ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة.

تعرف على توقيت مباراة الهلال والزمالك اليوم في كأس لوسيل والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية اللقاء الذي يجمع بين الهلال والفارس الأبيض مساء اليوم الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك اليوم في كأس لوسيل

أعلنت شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية عبر نقل جميع أحداث اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والهلال مساء اليوم عبر قناتها المفتوحة.

كما وتنقل المباراة التي تجمع بين الزعيم وبطل مصر مساء اليوم، عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية بشكل مجاني.

حكم مباراة الهلال والزمالك اليوم في نهائي لوسيل 2022

تم تكليف الطاقم التاني لإدارة المباراة

- حكم الساحة: عبدالرحمن الجاسم

- مساعد أول: طالب سالم المري

- مساعد ثاني: سعود أحمد المقالح

- حكم رابع: سلمان فلاحي

- حكم الفار: عبدالله على العذبة

- مساعد الفار: خالد عايد خلف

قبل مباراة اليوم.. تعرف على جوائز كأس لوسيل

من المقرر أن يحصد صاحب المركز الأول 1.5 مليون دولار أمريكي، على الثاني " الخاسر"، على مليون دولار امريكي فقكرلا غير.