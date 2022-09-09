شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى مباراة نارية تجمع بين الاتحاد والرائد مساء اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

واستطاع الاتحاد تحقيق الفوز فى أولى مبارياته بدوري المحترفين أمام العدالة بثلاثية، بينما صُدم بالتعادل السلبي عند مواجهة الاتفاق ليحقق العالمي 4 نقاط حتى الآن في المسابقة السعودية.

كل ما يخص مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يأتي كل ما يخص مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي فيما يلي:-

توقيب مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء الجامع بين الاتحاد والرائد اليوم، وكذلك مباريات البطولة بأكملها.

تعرف على موقف الاتحاد والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي قيل مباراة اليوم

يقع الاتحاد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، بينما يقع الرائد في الثامن برصيد 3 نقاط.