“إيجار” ترد على استفسار حول مدى إمكانية حذف مواد من العقد الموحد

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ردت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول مدى إمكانية حذف مواد من العقد الموحد. وأوضحت الشبكة، أن العقد يحتوي على بنود إلزامية يتوجب الأخذ بها، وأخرى اختيارية يترك أمر تفعيلها لموافقة الأطراف المتعاقدة. وأشارت إلى أن العقد الموحد مُتاح للحفاظ على حقوق الطرفين، لافتةً إلى أن إتمام العقد يهدف لضمان عدم ضياع حقوق أحد الطرفين.

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