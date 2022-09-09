جريحان جراء هجوم بسكين في ألمانيا والشرطة تقـتل المنفذ

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طعن رجل مسـلح بسكين مساء الخميس شخصين في مدينة بجنوب ألمانيا قبل أن يُقـتل برصاص الشرطة التي تقول إنها تحقق بوجود “سياق إسلامي أو إرهـابي” محتمل.

وهاجم الرجل البالغ 30 عاما عددا من المارة “بسكين واحد على الأقل” قرب محطة أنسباخ وهي بلدة في بافاريا ليست بعيدة عن نورمبرغ، وفقا لبيان الشرطة المحلية. وأصيب شخصان لكن حياتهما ليست في خطر بحسب المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن المنفذ “هاجم رجال الشرطة” أثناء تدخلهم ففتحوا النار عليه وأصابوه بجروح قـاتلة.

وقال شهود عيان إن “الرجل هتف أيضا +الله أكبر+ مرات عدة أثناء تنفيذ الوقائع”، بحسب ما نقلت عنهم الشرطة التي أوضحت أنها تحقق في “ما إذا كانت للجريمة صلة بسياق إسلامي أو إرهـابي”.



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Source akhbaar24

