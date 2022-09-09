“الأرصاد” ينبه 5 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدن في الرؤية

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المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وتبوك ومكة المكرمة والشرقية والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجموم وخليص والعرضيات وأضم وبني يزيد وقيا وميسان والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضاً رياحاً نشطة وسحباً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

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Source almnatiq

