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المناطق _متابعات

قدّمت مديرية الدفاع المدني 5 نصائح للتعامل مع حالات اشتعال زيت الطهي؛ لتفادي الحروق أو أي مخاطر من الممكن أن يُسَببها لا قدر الله.

وأوضحت المديرية في إنفوجراف على تويتر، أن أفضل طريقة التعامل مع اشتعال زيت الطهي هي: (عدم لمس الوعاء المشتعل، وإغلاق مصادر الغاز، والابتعاد تمامًا عن استخدام المياه في محاولة الإطفاء).

وأضافت أن الحل الأمثل هو تغطية الإناء المشتعل بغطاء معدني لحجب الهواء، أو قماشة مبللة، والاتصال بالدفاع المدني في حال استمرار الحريق.

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Source almnatiq

