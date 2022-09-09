اكتمال أعضاء مجلس غرفة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - عين وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، 6 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بينهم سيدتان، ليشكلوا رفقة الأعضاء المنتخبين الستة السابقين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ(21) التي ستقود أعمال الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة.

وينتظر أن يفصح اجتماع مجلس الإدارة الجديد عن ملامح قيادة الغرفة، وذلك باختيار الرئيس ونائبيه، وممثل لدى اتحاد الغرف السعودية.

وتضمنت الأسماء المعينة كلا من: (عبدالله بن صالح كامل، وسلطان أزهر، ونبيل عابد، عبدالله قاضي، فيما تنضم لأول مرة في تاريخ غرفة مكة سيدتان لعضوية مجلس الإدارة وهما: الشيماء مشاط، وعلياء الصواف).

وبذلك يكون مجلس إدارة الدورة (21) لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، بعد أن أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة فوز 6 مرشحين، من بين 57 مرشحاً ومرشحة واحدة، ليشكلوا مجلس الإدارة الجديد، وتسيير العمل خلال الفترة من 1443هـ إلى 1447هـ.

وحقق نايف بن مشعل الزايدي 1777 صوتاً، وخالد بن ردة الحارثي 1672 صوتاً، ومصطفى عبدالرحمن رجب 1531 صوتاً، والثلاثة أعضاء في مجلس الدورة الـ(20) السابق.

فيما حاز كل من فواز آل زيد الشريف على 1483 صوتاً، وأحمد بن رابح الشريف 1431 صوتاً، وفيصل بن قايد 1413 صوتاً.

وأعلنت اللجنة أن عدد الأصوات التي شاركت في الانتخابات وصلت إلى 25.494 صوتاً من بين عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 33.763 ناخباً.