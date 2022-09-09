شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يقترب من فسخ عقد مصطفى فتحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، عن مفاجأة مدوية تضرب الدوري السعودي بعدما أشارت تقارير صحفية باقتراب التعاون من فسخ عقد لاعب وسط الفريق مصطفى فتحي.

تقارير.. التعاون يفكر في إنهاء عقد مصطفى فتحي

وبحسب المعلومات الواردة من صحفية الرياضية السعودية، فإن التعاون يفكر في فسخ الدولي المصري خلال الفترة الجارية، بعد غيابه الطويل عن صفوف القصيمي، حيث أكمل اللاعب 49 يوم غياب عن تدريبات الفريق.

ويغيب نجم الزمالك السابق عن صفوف التعاون في الوقت الحالي بسبب الخدمة العسكرية، ولم يستطع مغادرة مصر حتى الآن.

وفضل التعاون عدم الاستعجال في إنهاء عقد مصطفى فتحي، بسب المبالغ المالية الباهظة التي ستكلف خزائن النادي السعودي.

وفي سياق اخر من المقرر أن يقع التعاون ضيفًا على الفيحاء مساء الغد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من أحداث دوري روشن السعودي 2022/2023.

توقيت مباراة الفيحاء التعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والتهاون السبت في الدوري السعودي 2022/2023

تُنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة خلال الموسم الجاري.

موقف التعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع القصيمي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، برصيد 6 نقاط بعد تحقيقه فوز في الجولة الأولى بثانية في شباك التعاون، والثانية أمام النصر بهدف قاتل.