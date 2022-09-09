شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لمباراة الرائد.. سانتو يفاضل بين حمد الله وهنريكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عدة في في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، آخر التطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بعد تعليق عقوبة نجم الفريق "عبد الرازق حمدالله"، الذي تم إيقافه بخلاف قضيته مع النصر "قضية التسجيلات".

حمد الله يعود إلى المشاركة في المباريات

وتلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، الأربعاء الماضي، خطاب رسمي من مركز التحكيم الرياضي السعودي، يشير إلىبتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف

مما يمنح الدولي المغربي السابق عبدالرزاق حمد الله المشاركة مع الفريق بداية من المباراة القادمة أمام الرائد.

نونو سانتو يفاضل بين حمد الله وهنريكي

أشارت صحيفة "الرياضية" إلى مفاضلة المدرب البرتغالي بين الثنائي الهجومي حمد الله وبرونو هنريكي، استعدادًا في لمباراة الفريق القادمة أمام الرائد.

موعد مباراة الاتحاد والرائد القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الرائد مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن 2022/2023.

وتنطلق صافرة البداية من الحكم الأوروجوياني ماتونتي، في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تُذاع المباراة التي تجمع بين الاتحاد والرائد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقلة لجميع مجريات البطولة خلال الموسم الجاري 2022/2023.

موقف الاتحاد والرائد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الاتحاد في المركز الـ سادس برصيد 4 نقاط، بينما يقع الرائد في المركز الـ ثامن برصيد 3 نقاط.