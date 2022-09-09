شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفسخ تعاقده مع صفقتين عمرهما أيام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقرت إدارة نادي أهلي جدة الجديدة، برئاسة وليد معاذ، على فك تعاقدها مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث كشفت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة نادي أهلي جدة، برئاسة وليد معاذ، قامت بفسخ عقد الثنائي، رينان ريبيرو، حارس المرمى، وليساندرو الزوجاري.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع الحارس رينان ريبيرو، منذ 45 يوم فقط، وحتى الآن لم يشارك في أي مباراة، في تواجد إدارة أهلي جدة السابقة ماجد النفيعي، التي رحلت قبل أيام.

كما انتقل ليساندرو الزوجاري، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، منذ 38 يوم فقط، ولم يشارك أيضًا في أي مباراة حتى الآن أيضًا.

جدير بالذكر أن إدارة ماجد النفيعي كانت قد تقدمت بالاستقالة، وتم قبولها وتعيين مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة وليد معاذ، من قبل وزارة الشباب.